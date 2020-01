L'État islamique veut lancer une "nouvelle phase" en ciblant Israël

et AFP

publié le 28/01/2020 à 03:00

Dans un message audio, le porte-parole du chef de l'État islamique, Abou Hamza al-Qourachi, a affirmé ce lundi 27 janvier que Daesh était "déterminé" à lancer "une nouvelle phase" de son "jihad" en ciblant Israël.

Cet appel est lancé alors que le président américain Donald Trump recevait ce lundi son "ami" le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avant de présenter un plan de paix régional jugé "historique" par Israël mais rejeté par avance avec force par les Palestiniens.

Le chef de l'EI, Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi, est "déterminé" à entamer une "nouvelle phase qui n'est autre que de combattre les Juifs et de rendre ce qu'ils ont volé aux musulmans", a affirmé son porte-parole dans ce message de 37 minutes diffusé sur l'application Telegram. "Les yeux des soldats du califat, où qu'ils se trouvent, sont toujours (rivés) sur Jérusalem", a-t-il ajouté.

"Dans les prochains jours, si Dieu le veut, vous verrez ce qui vous fera oublier les horreurs" du passé, a encore déclaré Abou Hamza al-Qourachi, en allusion à une éventuelle attaque.



Il a exhorté les combattants de Daesh, en particulier ceux de Syrie et du Sinaï, à transformer les colonies juives, où vivent quelque 600.000 colons israéliens et 3 millions de Palestiniens, en "terrain d'essai" pour leurs armes et "roquettes chimiques".