21/01/2020

Le procès de Donald Trump, qui s'ouvre au Sénat ce mardi 21 janvier, va-t-il jouer sur la primaire démocrate ? Quatre sénateurs sont en effet encore en lice pour représenter leur parti face au président américain en novembre.

Avant d'être rappelés à Washington, Bernie Sanders (Vermont), Elizabeth Warren (Massachusetts), Amy Klobuchar (Minnesota) et Michael Bennet (Colorado) battaient encore campagne il y a quelques heures. Après avoir prêté serment le 16 janvier, les quatre élus sont désormais bloqués au Sénat six jours par semaine pendant toute la durée du procès, qui pourrait durer entre deux et cinq semaines, au lieu de sillonner l'Iowa.

Ce petit État rural est très influent dans la primaire car s'y tiendra le 3 février le traditionnel "caucus". Une première étape non moins cruciale car elle donne la tonalité de la campagne. Les deux favoris Joe Biden et Bernie Sanders y étaient encore au coude à coude la semaine passée selon le site RealClearpolitics.

Et impossible pour Warren, Sanders, Klobuchar et Bennet de faire campagne depuis Washington. Les sénateurs-jurés ne pourront pas parler, même entre eux, pas avoir la moindre feuille de papier, qui n’a pas de lien avec le procès et ils n’auront pas de téléphone pendant les audiences.

En l'absence de Warren et Sanders, ses plus sérieux compétiteurs, l'ancien vice-président Biden pourrait bien profiter de la situation. Le cas de figure est en tout cas inédit dans l'Histoire américaine.