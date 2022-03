L'épave de l'Endurance découverte au large de l'Antarctique

L'épave de l'Endurance, a été découverte dans la mer de Wedell, proche de l'Antarctique. Ses découvreurs ont annoncé mercredi que le navire d'Ernest Shackleton, brisé par les glaces en 1915 au large de l'Antarctique, a été retrouvé à 3.000 mètres de fond.

"Nous sommes très émus d'avoir localisé et capturé des images de l'Endurance", a affirmé Mensun Bound, directeur de l'expédition d'exploration organisée par le Falklands Maritime.

L'Endurance était le trois-mâts dont s'était servi Ernest Shackleton pour son expédition trans-antarctique de 1914. L'explorateur britannique était considéré comme l'une des principales figures de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique.

Parti de Plymouth (Angleterre) en août 1914, le bateau effectuait sa plus grande expédition. Après plusieurs arrêts en Amérique du Sud, l'équipage d'Ernest Shackleton est parti plein sud vers l'Antarctique. Mais, coincé dans la glace, le bateau n'a plus bougé pendant plusieurs mois, avant que la coque ne cède sous la pression. Plus d'un siècle plus tard, l'épave a enfin été retrouvée.