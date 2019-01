L'Australie affronte l'une des pires sécheresses de son histoire

publié le 30/01/2019 à 05:14

Pendant que la France affronte la neige et le froid, à l'autre bout du monde en Australie, il fait 49 degrés. Le pays connait actuellement l'une des pires sécheresses de son histoire et les impacts sont spectaculaires.



Des photos prises récemment montrent le fleuve Darling, recouvert de poissons morts, le ventre en l'air. On ne voit même plus la surface de l'eau. Des centaines de milliers de poissons ont été victimes de la sécheresse et du manque d'oxygène dans l'eau. La même hécatombe a déjà eu lieu, il y a 15 jours. Les autorités évoquaient alors un million de poissons morts.

La journée dans le sud-est du pays, la température frôle les 50 degrés. Les spécialistes des poissons mettent en cause la canicule, mais aussi l'irrigation sauvage. En effet, les agriculteurs puisent dans les rivières pour tenter de sauver leurs récoltes et leurs troupeaux. Certains fermiers, qui ne peuvent plus abreuver leurs vaches, sont obligés de les faire abattre. Les espèces emblématiques de l'Australie sont menacées : des centaines de kangourous sont ainsi déjà morts.

Le koala suscite toutes les attentions, puisque sa population a déjà diminué de 90% en 15 ans. Menacé par l'urbanisation et la déforestation, il ne faudrait pas que cette sécheresse soit le coup de grâce.



Hier, Donald trump a ironisé sur le réchauffement climatique, car aux États-Unis il fait - 48. Il n'a visiblement toujours pas compris que le dérèglement du climat n'empêche pas dans certaines parties du monde des hivers très froids et dans d'autres des records de chaleurs.