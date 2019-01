publié le 29/01/2019 à 21:20

Ce n'est pas vraiment le moment d'être chionophobe. De quoi s'agit-il ? D'une phobie qui se traduit par une peur maladive de la neige. Une peur qui peut même empêcher certaines personnes de conduire et même de sortir de chez elles de peur de glisser. Et pour les phobiques, l'hiver est semé d'embuches.





Si avec l'apparition des flocons, les chionophobes deviennent anxieux, il existe d'autres phobies liées à l'hiver. Savez-vous ce qu'est la cryophobie ? C'est la peur maladive et irrationnelle du froid. Et la chionosphérophobie ? la peur... des boules de neige ! La phobie signifie effroi en grec ancien, c'est la supposition d'un danger. En l’occurrence, une perte de contrôle et de repères : en effet, lorsqu'il neige, le paysage change et les bruits sont étouffés.

Et ces peurs sont multiples et infinies. Chaque situation, lieu, objet peut en provoquer. Elles prêtent parfois à sourire. Restons sur la météo avec l'ombrophobie: la peur de la pluie. Plus improbable, la panthéra-phobie: le rejet des belles-mères ou encore la cubiculacétophobie : la phobie qu'un lézard vous tombe dessus lorsque vous êtes dans votre lit.

Quels sont les traitements

D'autres en revanche sont plus sérieuses et handicapantes : la peur du vide, des araignées, de la foule. Des peurs, dont les origines sont diverses. Réactionnelles, à la suite d'un trauma ou transmises par d'autres, de parent à enfant par exemple. Ces phobies provoquent une réelle souffrance et une anxiété, qu'il faut donc traiter.





L'idée est simple : soigner le mal par le mal, en se confrontant à ses peurs. C'est le principe des TCC, les thérapies cognitives comportementales. Le patient est exposé progressivement et de façon répétée à l'objet de ses angoisses. D'ailleurs, L'arrivée de la réalité virtuelle dans ce domaine est une petite révolution.



Autre solution : l'EMDR, une thérapie de désensibilisation qui passe par les mouvements des yeux. Le thérapeute vous fait revivre une scène angoissante, et étudie les traumatismes qui ont conduit à la naissance de cette phobie.