publié le 26/08/2019 à 12:36

L’Amazonie peut-elle être sauvée grâce à une cagnotte Leetchi ? Depuis quelques jours, on voit fleurir sur le site de cagnotte en ligne des appels aux dons pour la forêt tropicale Sud américaine.

Tout comme ces hastag #PrayForAmazonia ou #ActForAmazonia que l’on a vus apparaître sur les réseaux sociaux mondiaux la semaine dernière, ces manifestations devant les ambassades brésiliennes du monde entier et le succès de cette pétition, lancée par un Brésilien qui souhaite connaître les raisons exactes de ces incendies et qui a déjà dépassé les 4 millions de signataires, mettent la pression sur le gouvernement.



On peut se dire que signer une pétition sur internet depuis son téléphone portable installé dans une voiture climatisé, c’est vrai que cela peut paraître absurde. De plus Jair Bolsonaro n’aurait pas envoyé d’avions pour combattre les incendies si les dirigeants internationaux n’avaient pas dénoncé ce drame forestier et environnemental. Mais aujourd’hui la pression citoyenne est forte.



"L’affaire du siècle" demandant à l’État de respecter ses engagements climatiques a été la plus grosse pétition de l’histoire de France, les urnes se sont verdies et les Français se sensibilisent de plus en plus. Emmanuel Macron l’a bien compris en refaisant un "Make our planet great again" façon Amazonie.

L’Amazonie, une place à part dans la lutte écologique

Depuis la fin des années 70, c’est la forêt martyr. Dans le film, La forêt d'émeraude de Sting avec le chef Raoni, on avait même l’impression un moment, que pour régler les problèmes de la Rain Forest, il suffisait de poser à côté de Raoni. On est sensible à l’Amazonie, son exotisme mais, il faut savoir qu'en Russie, les régions sibériennes ont perdu 13 millions d’hectares, la Tanzanie, le Congo et l’Indonésie souffrent aussi de déforestation accélérée.

L’Amazonie est une star mais contrairement à ce qu’on dit, ce n’est pas le poumon de la planète, elle produit 5 à 10% de notre oxygène, elle s’accorde avec les autres pour que l’on puisse respirer, toutes les forêts sont utiles et pas seulement l’Amazonie, un symbole ne fonctionne jamais seul.