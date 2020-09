Kanye West, candidat à la présidentielle, se déchaîne sur Twitter

publié le 17/09/2020 à 07:28

Si vous ne connaissez rien au hip-hop ou que vous n’avez pas ouvert un magazine de célébrités ces 10 dernières années, il faut d’abord dire que Kanye West est un rappeur de grand talent, l’un des artistes qui vendent le plus de disques dans le monde, l’un des plus récompensés avec 21 Grammy Awards, milliardaire.



Il est aussi candidat à la présidentielle ici et on sait que Kanye West est bipolaire, un trouble mental qui provoque des sautes d'humeur extrêmes, avec des hauts et des bas émotionnels. Et depuis hier il traverse un gros bas. Sur son compte Twitter aux 30 millions d’abonnés, il se déchaîne avec des flots de messages incohérents, au point qu’il a été suspendu de Twitter pendant quelques heures, pour avoir traité de suprémaciste blanc le patron de Forbes Magazine, et avoir mis en ligne son numéro de téléphone.



Il s’en prend aussi à sa maison de disques, Universal Music. Il exige d’être reçu par le Francais Vincent Bolloré, qui contrôle Vivendi, la maison mère d’Universal Music. Kanye West a tweeté les unes après les autres les pages de son contrat. Il se compare à un esclave. Il dit être envoyé par Dieu pour changer l’industrie musicale, Jesus va punir ceux qui l’ont fait signer ces contrats injustes. Et d’ailleurs entre ces tweets d’insultes avec des émojis en forme de crotte, il cite des passages de la Bible. Et puis il poste une vidéo où on le voit uriner sur l’un de ses trophées, ses Grammy Awards, dans une cuvette. Et au milieu de tout ça il se surnomme Baby Poutine, et félicite le gendre du président Trump pour ses efforts pour la paix au Moyen Orient.

Un proche du clan Trump

Il a même été reçu dans le bureau ovale avec la casquette rouge de la campagne Trump. Il tenait des propos incohérents, et même le président Trump semblait décontenancé.

Et on dit qu’il parle presque tous les jours avec Kushner, le gendre et conseiller du président qui supervise sa campagne.



Kanye West est officiellement candidat à la présidentielle, il reçoit le soutien de républicains pour être présent dans le scrutin dans plusieurs états, il ne le sera pas partout, mais la manœuvre est limpide : compte tenu du système électoral, s’il prend quelques voix à Biden dans la communauté noire, et bien cela suffira peut être à Trump de passer devant et de gagner tous les grands électeurs de l’État.



Une campagne décousue

Kanye West promet de généraliser les prières à l’école, d'accroître le soutien des pouvoirs publics aux groupes religieux et a demandé à son équipe de campagne, je cite, de ne pas "forniquer" en dehors du mariage. Tout cela peut paraître très drôle, mais en réalité c’est triste de voir un homme souffrir d’une maladie mentale, sous les regards.



Il y a quelques semaines son épouse Kim Kardashian a publié un message pour "demander gentiment que les médias et le public leur donnent la compassion et l'empathie nécessaires pour que surmonter cela".