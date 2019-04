publié le 11/04/2019 à 12:42

Il y était réfugié depuis sept ans. Julian Assange, le cofondateur de WikiLeaks, a été arrêté au sein de l'ambassade d'Équateur, à Londres, ce jeudi 11 avril. L'arrestation, réalisée par des agents du service de la police métropolitain (MPS), a été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster Magistrates, pour non présentation au tribunal.



Selon les dires de WikiLeaks, qui a rapidement réagi à cette arrestation, la police britannique aurait été "invitée" par l'ambassadeur équatorien. L'Équateur "a mis fin illégalement" à l'asile politique accordé à Julian Assange, a accusé le site d'information. Lenin Moreno, le président équatorien, a de son côté défendu sur Twitter le retrait du statut d'asile à Julian Assange, une décision présentée comme "souveraine" et prise "après ses violations répétées des conventions internationales et des protocoles de la vie quotidienne". En effet, le gouvernement équatorien a récemment dénoncé des atteintes répétées de la part de Julian Assange aux règles régissant ses conditions d'asile dans l'ambassade équatorienne.

Depuis octobre, Quito appliquait au fondateur australien de WikiLeaks un protocole qui régule notamment ses visites et ses communications à l'intérieur de la légation, et prévoyait aussi que son non-respect implique un retrait de l'asile.

Des accusations d'espionnage

Mais, la veille de cette arrestation très médiatique, WikiLeaks avait accusé les autorités équatoriennes d'avoir rassemblé des milliers de documents de son fondateur prises dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef du site spécialisé dans la révélation de documents secrets, a affirmé que ces images étaient parvenues à un groupe en Espagne qui a demandé 3 millions de dollars (2,7 millions d'euros) pour ne pas les diffuser.



Ces documents comprendraient des milliers de photographies et des séquences vidéo montrant Julian Assange en train de rencontrer des avocats et des visiteurs et de passer un examen médical, selon Wikileaks.



L'Australien de 47 ans, naturalisé équatorien en 2017, était sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique pour violation de ses conditions de liberté surveillée. À l'heure actuelle, il a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera "présenté au tribunal de Westminster dès que possible", a expliqué Scotland Yard.