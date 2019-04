Julian Assange inculpé pour "complot de piratage informatique" aux États-Unis

et AFP

publié le 11/04/2019 à 15:43

Il risque jusqu'à cinq ans de prison. Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, arrêté ce jeudi 11 avril à Londres à la suite d'une demande d'extradition des États-Unis, est inculpé pour "complot de piratage informatique", a révélé le ministère américain de la Justice.



Selon l'acte d'inculpation, qui était jusqu'à présent sous scellé, l'Australien est accusé d'avoir aidé l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret-défense. En 2010, des centaines de milliers de documents confidentiels concernant les guerres d’Irak et d’Afghanistan avaient ainsi été rendus publics sur le site WikiLeaks. A cause de l'intervention de Julian Assange, les enquêteurs auraient eu plus de difficultés à identifier la source de cette fuite massive.

Le fondateur de WikiLeaks aurait aussi "activement" encouragé Manning à lui fournir davantage d'informations en vue de les publier sur son site.

Une inculpation censée rester secrète

Pour cette affaire, Julian Assange, 47 ans, a fait l'objet d'une inculpation aux États-Unis. Censée rester secrète, son existence avait été révélée de manière fortuite par des procureurs, le 15 novembre. L'homme redoute une extradition vers ce pays pour des atteintes à la sécurité nationale.



Outre le piratage, le fondateur de Wikileaks est aussi visé par deux accusations, l'une pour viol et l'autre pour agression sexuelle, en Suède. C'est pour échapper à une arrestation dans ces affaires qu'il s'était réfugié dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni, le 19 juin 2012, là où il a été arrêté.

Voici l’inculpation de Julian Assange pour “complot de piratage informatique” que publie la justice américaine



https://t.co/gZl1IMXP5m — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 11 avril 2019