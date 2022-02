Jubilé d'Elizabeth II : comment les produits dérivés génèrent plus de 20 millions d'euros par an

Elizabeth II : des produits dérivés qui génèrent plus de 20 millions d'euros chaque année

En 70 ans de règne, la reine a fait vendre. Les goodies à l'effigie de Sa Majesté produisent plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une manne financière alors que le pays tout entier est sur le point, ce dimanche 6 février, de fêter le jubilé de platine d'Elizabeth II.

Le visage de la Reine est mis à toutes les sauces. "Nous avons des pièces de monnaies, des mugs, des tasses à café avec soucoupes, des aimants, des stickers", énumère Mohamed, propriétaire d'un magasin situé près de la résidence officielle de la reine de Windsor. Sur l'ensemble de ces produits est inscrit la mention très officielle "Commémoration du jubilé de platine d'Elizabeth II".

Ce lot ne fait ainsi pas partie des plus de 10.000 souvenirs venus de Chine et qui contenaient une faute d'orthographe, où "Platinum Jubilee" devenait "Platinum Jubbly". Même sans cette erreur, toutes ces babioles ne se vendent pas comme espéré, confie le propriétaire du magasin.

Quelques souvenirs déjà en rupture de stocks

En cause, les touristes ne sont toujours pas revenus à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires concernant les voyages.

Dans le même temps, les Britanniques ne sont pas spécialement friands de ces produits dérivés. "C'est mal de manger sur le visage de quelqu'un, c'est un manque de respect. Mon amie hollandaise, elle, adorerait ce type de souvenir, juste pour le garder", confie une citoyenne britannique au micro de RTL.

Malgré tout, certains souvenirs sont déjà en rupture de stock sur internet. Notamment les 70 paires de verres à champagne, une pour chaque année de règne et affichées au prix de 150 euros. Même chose pour une boîte à pilule, à 50 euros.