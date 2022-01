Royaume-Uni : l'édifiante statistique sur l'espérance de vie de la famille royale

L'état de santé de la reine Elizabeth II, 95 ans, est surveillé comme le lait sur le feu outre-Manche, où les sujets de Sa Majestée redoutent le pire. Une inquiétude renforcée par la fragilité apparente de la souveraine, qui a été contrainte d'annuler sa participation à plusieurs évènements pour se ménager. Un rapport de la Bayes Business School et de l’International Longevity Centre devrait toutefois donner un peu de baume au cœur aux Britanniques.

L'étude lève ainsi le voile sur l'incroyable longévité de la famille Windsor. D'après le document publié le 31 décembre 2021, la famille royale vivrait 26% plus longtemps que le commun des mortels. Pour chaque membre de la famille âgé de 100 an, un citoyen lambda peut espérer vivre jusqu’à 74 ans. Elizabeth II, âgée de 95 ans, est le troisième membre du clan Windsor à fêter son 95e anniversaire après le Prince Philip (99 ans) et la Reine Mère (101 ans), tandis que les grands-parents maternels de la Reine sont décédés à presque 90 ans.

Un règne riche et influent

Au Royaume-Uni, seul 0,15% de la population est plus âgée qu'Elizabeth II. Les Mayhew, professeur de statistiques à la Bayes Business School et auteur du rapport, estime que peu de monarques dans le futur auront l’occasion de connaître un règne aussi riche en événements historiques et marqué par leur influence que celui de la reine Elizabeth II. Et à en croire les statistiques, cette dernière pourrait encore avec quelques belles années devant elle.