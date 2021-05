publié le 08/05/2021 à 01:57

Des troubles d'une rare violence à Jérusalem-Est, les plus importants de ces dernières années. Au moins de 178 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés vendredi, la plupart sur l'Esplanade des Mosquées, d'après le Croissant-Rouge palestinien. Cette zone, partie palestinienne de la ville occupée par Israël depuis 1967 puis annexée, est le théâtre d'un regain de tensions qui inquiète jusqu'à la Maison Blanche.

Avant la fin du mois de ramadan, des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans l'enceinte de l'Esplanade des Mosquées, appelée Mont du Temple par les Juifs, pour la dernière grande prière du vendredi. Mais des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et les forces de l'ordre israéliennes. Les uns ont jeté des projectiles face aux policiers armés de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc, rapporte un photographe de l'AFP.

Les forces de sécurité israéliennes contre des manifestants palestiniens dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, le 7 mai 2021. Crédit : Ahmad GHARABLI / AFP

Des "troubles violents"

D'après notre confère, une dizaine de manifestants ont été blessés au visage. La police indique que des "centaines d'émeutiers ont lancé des pierres, des bouteilles et d'autres objets en direction des officiers qui ont riposté". Son porte-parole, Wassem Badr, a évoqué des "troubles violents".

D'autres heurts ont également secoué la soirée, cette fois dans le quartier voisin de Cheikh Jarrah. Dans cette partie de la ville sacrée, plusieurs manifestations nocturnes ont dégénéré ces derniers jours en affrontements avec la police.

Ces rassemblements sont tenus pour dénoncer la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens. Dans la nuit, un calme fragile semble être revenu à Jérusalem-Est.