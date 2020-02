Japon : un magot de 100.000 dollars découvert dans des ordures

publié le 18/02/2020 à 02:53

Alors qu’ils étaient en train d’utiliser une machine pour trier le métal et le séparer du reste des ordures le mardi 11 février, des employés japonais sont tombés sur une dizaine d’enveloppes, toutes remplies d’argent liquide.

Comme le rapporte NHK, après décompte des billets, 1.118 d’entre eux étaient des billets de 10.000 yens, chacun valant 91 dollars, soit 84 euros. 15 billets de 5.000 yens (42 euros chacun) et 15 billets de 1.000 yens (8,4 euros chacun) se trouvaient également dans les enveloppes. Au total, ce sont plus de 100.000 dollars, soit 92.000 euros qui étaient cachés dans ces enveloppes. Certains billets étaient encore en liasses. Leur examen a permis de montrer qu’ils étaient assez anciens puisque les motifs présents sur une partie des billets ne sont plus utilisés depuis 2007.

Selon BFMTV qui a également rapporté l'affaire, l’argent a été remis à la police, où il attendra pendant trois mois que son propriétaire vienne le réclamer.