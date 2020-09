Japon : décollage réussi pour un modèle de voiture volante

publié le 31/08/2020 à 13:49

Les hélices se sont activées, et la petite voiture a pris son envol. Pour la première fois au Japon, une voiture volante, dirigée par un pilote, a été testée en public lors d'une démonstration de quelques minutes, le mardi 25 août à Toyota City.

Dans un communiqué de presse, le fabricant Skydrive explique que ce modèle de voiture volante, le SD-03, a été conçu pour être "le plus petit avion à décollage et atterrissage vertical". Haut de deux mètres et "ne demandant pas plus d'espace que deux voitures garées", le véhicule pourrait devenir "un nouveau moyen de transport dans un futur proche".

Le prototype fonctionne avec des moteurs électriques, et ne peut pour l'instant accueillir qu'une personne. Le décollage a été assuré par le pilote, une première historique, mais celui-ci était malgré tout assisté par un système de contrôle informatique et une équipe technique.

Skydrive souhaite maintenant réaliser de nouveaux tests, et accélérer, "d'ici 2023", le développement technique et commercial de la voiture volante. "Nous voulons atteindre une société où les voitures volantes sont un mode de transport pratique et accessible", a expliqué le PDG Tomohiro Fukuzawa.