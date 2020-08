Non, un astéroïde ne va pas frapper la Terre la veille de l'élection américaine

publié le 30/08/2020 à 11:20

C'est la Nasa qui a tiré la sonnette d'alarme. Durant les premiers jours de novembre, la course d'un astéroïde va probablement rentrer en conflit avec la trajectoire de la Terre. Mais pas de raisons de s'inquiéter, l'astéroïde 2018VP1 est très petit et n'a qu'une chance sur 240 de venir nous percuter.

Le 2 novembre, une coïncidence ? Certains électeurs y verront un symbole du destin, mais il n'en est rien. En effet, le Center for Near Earth Objects Studies, un laboratoire de recherche de la Nasa a expliqué que "l’astéroïde 2018VP1 est très petit, approximativement 6,5 pieds (ndlr : 2 mètres) et ne représente aucune menace pour la Terre. Il a actuellement 0,41 % de chances de pénétrer dans l’atmosphère de notre planète, mais s’il le faisait, il se désintègrent en raison de sa taille extrêmement”.

Ainsi, Midi Libre précise que l'astéroïde a de grandes chances de se désagréger et de se transformer en étoile filante, car avec une taille de seulement 2 mètres sur 91 centimètres pour quinze kilos, il ne risque pas de pouvoir supporter l'entrée dans l'atmosphère.