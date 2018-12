et Claire Gaveau

Voilà une initiative qui pourrait concilier écologie et pouvoir d'achat. Payer son trajet en métro en recyclant. C'est en tout cas le principe qui est actuellement testé et expérimenté en ce moment même en Turquie, dans le métro d'Istanbul.



Depuis quelques semaines, de grosses machines ont été installées à l'entrée de plusieurs stations, juste à coté des guichets où l'on achète les tickets de métro. Sur la droite, un trou où chacun est invité à glisser ses bouteilles en plastique ou ses canettes usagées. Chacune d'elle rapporte quelques centimes. Et cet argent est alors directement crédité sur la carte de transport des usagers.

C'est à découvrir sur le compte Twitter de l'Agence France Presse qui a réalisé un reportage sur place. L’objectif est clair : inciter les Turcs à recycler leurs déchets.

Une vraie nouveauté dans un pays où jusqu'ici les questions environnementales ne faisaient pas vraiment partie des priorités. Mais visiblement, les choses sont en train de changer. À partir du mois de janvier, les sacs en plastique vont par exemple devenir payants. Une révolution dans ce pays où, en moyenne, chaque Turc en utilise 440 chaque année. L'idée est alors de diviser ce nombre par 10 d'ici 2025.