VIDÉO - Istanbul : effondrement spectaculaire d’un immeuble après des pluies

et AFP

publié le 24/07/2018 à 20:08

Effondrement spectaculaire à Istanbul. Un immeuble résidentiel de quatre étages s'est écroulé mardi 24 juillet dans le centre de la ville. Il était resté plusieurs heures en équilibre au bord d'un ravin provoqué par un glissement de terrain. La base de l'immeuble s'est retrouvée sur plusieurs mètres en suspension au-dessus du vide à la suite d'un glissement de terrain provoqué par un violent orage accompagné de pluies diluviennes qui ont touché la ville pendant la nuit.



Des agents municipaux et les forces de l'ordre ont juste eu le temps d'évacuer les habitants de cet édifice situé à Sütlüce, dans le district de Beyoglu sur la rive européenne d'Istanbul, avant qu'il ne s'effondre. Alors que les chaînes de télévision diffusaient en direct des images de la scène, l'immeuble s'est mis à vaciller avant de dévaler la pente et de s'écraser quelques mètres plus bas dans un nuage de poussière.

Aucun blessé n'était à déplorer, mais les télévisions turques montraient un tas de gravats fumants qui témoigne de la force de l'impact. Selon les médias turcs, l'immeuble s'est écrasé dans un trou profond et large de plusieurs mètres qui avait été creusé pour la construction d'un hôtel.

Le maire de Beyoglu, Ahmet Misbah Demircan, a affirmé que les résidents de l'immeuble seraient rapidement relogés, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu, précisant que le bâtiment datait de 1994. L'incident illustre une nouvelle fois l'état de fragilité dans lequel se trouvent certains immeubles résidentiels à Istanbul face au risque de tremblement de terre, ou même face aux fragilisations provoquées par de simples chantiers alentour.