Israël : des jumelles siamoises séparées se découvrent pour la première fois

Ce type d'intervention chirurgicale n'a été fait qu'une vingtaine de fois dans le monde. Jeudi 2 septembre, des jumelles siamoises d'à peine 12 mois ont été séparées au centre médical universitaire Soroka de Beer Sheva, en Israël. L'opération a duré 12 heures et a nécessité une cinquantaine de participants.

Les jumelles, liées par l'arrière du crâne, se sont découvertes pour la première fois dimanche 5 septembre, selon NBC News qui a réalisé un reportage pour l'événement. "Les deux premiers jours après l'opération, nous avons vu qu'elles étaient un peu agitées, et quand nous les avons réunies, ce fut merveilleux de les voir devenir calmes et silencieuses", a déclaré Mickey Gideon, directeur de la neurochirurgie pédiatrique à Soroka Medical Center.

C'est lui qui a procédé à la séparation des siamoises. Une tâche rendue complexe du fait que les deux sœurs étaient liées via le cerveau. "Chaque fois que vous avez deux bébés attachés avec leur cerveau et les vaisseaux qui alimentent le cerveau, cela rend encore plus complexe et impossible pour nous, neurochirurgiens, de s'attendre et de savoir comment y faire face", a confié le médecin au média américain.

12 heures d'opération

Toujours selon NBC News, l'opération pour séparer les jumelles était déjà planifiée alors que les jumelles étaient encore in utero. Ce n'est qu'après une batterie de tests afin d'examiner le cerveau des deux bébés, notamment en 3D et en utilisant la réalité virtuelle, que les chirurgiens ont pu définir un angle d'approche.

La première phase de l'opération, qui a duré plus de 12 heures au total, consistait à séparer les sœurs siamoises. Une première étape où les chirurgiens ont divisé os et vaisseaux sanguins sans affecter les cerveaux. Une fois séparé, chaque bébé a ensuite été placé dans un bloc où deux équipes se sont chargées de réparer leur cuir chevelu.

"Elles se rétablissent bien et vont bien sur le plan neurologique", a déclaré Mikey Gideon à NBC News. "Cognitivement, nous ne pouvons pas encore estimer. Nous devons attendre et les examiner et voir ce qui se passe." Pour le moment, les deux fillettes sont alertes et pleurent parfois. Des signes rassurants.