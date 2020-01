Siamoises opérées à Lyon : la nouvelle vie de Bissie et Eyenga

publié le 01/01/2020 à 09:17

Elles ont gardé un sourire malicieux sur les lèvres. Bissie et Eyenga, ex-sœurs siamoises vivent une seconde naissance depuis leur opération. C'est désormais séparées qu'elles jouent dans le salon de leur nouveau foyer sous le regard bienveillant d’Aurore, la mère de la famille d’accueil. "Tout se passe bien. Ce sont des enfants super, elles évoluent de jour en jour. Du fait de la séparation, Eyenga a rapidement progressé, elle a pu se mettre sur le ventre facilement, elle s'est tenu assise rapidement aussi, elle a parlé encore plus", explique-t-elle.

Laurel, leur jeune maman de 19 ans, est arrivée en France angoissée. "Je ne pensais pas qu'on devait les séparer", dit-elle, "et là ça se passe bien, je suis fière de voir séparés mes enfants, je me sens bien ici".

Si l'opération a été un succès pour la vingtaine de chirurgiens des hospices civils de Lyon, une seconde intervention, à cœur ouvert, a été nécessaire sur Bissie fin-novembre 2019. Une nouvelle fois, tout s'est déroulé sans problème. "C'était quand même deux opérations risquées, [...] ce qui compliquait c'était la pathologie cardiaque de Bissie, ce qui nous a beaucoup tenu en soucis. Quand on la voit maintenant on se dit c'est pas possible, c’est un miracle, elle a une étoile. Le plus beau cadeau qu'on puisse avoir c'est de les voir repartir guéries", se réjouit Gina Martinez, coordinatrice pour l'association La Chaîne de l'Espoir.



Depuis l'opération les jumelles n'ont pas eu besoin de retourner à l'hôpital, les fêtes se sont donc passées sereinement. "On est habitué maintenant avec elles, elles font partie de notre vie, de notre famille" explique Julien, le papa, renommée "tonton" par les deux petites filles. Tous profitent des derniers instants avant le départ des jumelles et de leur maman le 15 janvier prochain. Bissie et Eyenga sont très attendues au Cameroun.