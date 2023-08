Un dysfonctionnement technique sur les distributeurs de la banque irlandaise, Bank of Ireland, a permis à des clients n'ayant pas forcément d'argent sur leurs comptes d'accéder tout de même à des fonds. Selon le journal britannique The Sun, la panne aurait permis à des personnes disposant d'un solde bancaire minimal, de retirer jusqu'à 1.000 euros.

Paniqués ou ravis de la situation, de nombreux clients se sont mis à faire la queue partout dans le pays pour espérer récupérer le plus de liquide possible. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour disperser les longues files d'attente et fermer au plus vite les distributeurs automatiques concernés.

Face à l'euphorie de certains de leur client, la Bank of Ireland a souhaité les prévenir des risques auxquels ils s'exposaient : "Nous souhaitons rappeler à nos clients que s'ils transfèrent ou retirent des fonds, y compris au-delà des limites, cet argent sera débité de leur compte".

"Nous sommes conscients que les clients peuvent ne pas être en mesure de vérifier le solde de leur compte, mais ils ne doivent pas effectuer de retraits/transferts sinon, ils risquent d'être à découvert", ont-ils expliqué au média The Irish Sun.



Depuis, la banque irlandaise a confirmé que la situation était désormais revenue à la normale. L'espoir de retirer de l'argent gratuitement aura été de courte durée. Tous les prélèvements et les retraits effectués pendant le bug seront bien pris en compte et mis à jour dans la journée de ce mercredi 16 août. Cela pourra laisser certains comptes à découvert. Pour ceux ayant des difficultés financières, la banque irlandaise conseille de contacter leurs services.

Selon l'AFP, Brendan Burgess, fondateur du site AskAboutMoney.com, a dit à la chaine de télévision RTE que la banque a besoin d'améliorer son système informatique "pataud".

Il a toutefois estimé que "si vous savez que vous n'avez pas d'argent mais vous prenez 1.000 euros sur un compte en banque (...) c'est de la fraude. Et ça, n'est pas un problème qui a à voir avec les systèmes de la Bank of Ireland".



La banque centrale irlandaise a déjà infligé des amendes à Bank of Ireland pour des failles dans ses systèmes informatiques, et a dit surveiller les implications de cet incident.