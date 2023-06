En Irlande, les parents d'élèves passent un pacte anti-smartphones avec les écoles

C'est une initiative d’une ville irlandaise qui pourrait plaire aux parents de jeunes ados accros aux smartphones. Greystones, au sud de Dublin, a mis en place un pacte entre les écoles primaires de la commune et les parents. Il stipule que les parents s'engagent à ne pas donner de smartphone à leur progéniture avant l'entrée au collège, soit pas avant 12-13 ans.

Dans la ville de 20.000 habitants, le "Greystones Pact" a bien été signé par la plupart des parents. Il n'y a pas de contrainte, pas d'amende : tout se joue sur la confiance.

Objectif : éviter les comportements addictifs et protéger les plus jeunes des effets nocifs des écrans. Autre argument : c'est plus facile de dire non aux enfants qui demandent un smartphone quand personne n'en a, racontent des parents à nos confrères du Guardian.

L'initiative fait des émules : le ministre de la Santé Stephen Donnelly a écrit une tribune dans le journal The Irish Times. Il y affirme notamment : "En tant que parent et ministre de la Santé, je crois que nous devrions envisager une approche similaire au niveau national pour sauvegarder la santé mentale de la jeunesse".

L'Irlande sera peut-être pionnière sur le "no smartphone" chez les élèves de primaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info