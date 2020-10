publié le 03/10/2020 à 17:19

43 millions de dollars, soit 36,70 millions d'euros. C'est ce qu'a gagné l'actrice Sofia Vergara en 2020. Une somme qui fait de la star d'origine colombienne, l'actrice la mieux payée de l'année. Sofia Vergara est notamment à l'affiche de la série Modern Family depuis 2009, pour laquelle elle toucherait 500.000 dollars par épisode.

Selon ce classement, dévoilé par le magazine Forbes, c'est Angelina Jolie qui arrive en deuxième position avec 35,5 millions de dollars (30 millions d'euros) glanés en 2020, notamment pour son rôle dans la superproduction Marvel, Eternals. Autre super-héroïne à l'écran, Gal Gadot, interprète de Wonder Woman dans le second volet Wonder Woman 1984, complète le podium des actrices les mieux payées en 2020 avec 31,5 millions de dollars (27 millions d'euros).

Dans ce top 10, on retrouve également Melissa McCarthy (La Petite Sirène) avec 25 millions de dollars, Meryl Streep, à l'affiche du prochain film de Steven Soderbergh Let Them All Talk, avec 24 millions de dollars ou encore Viola Davis, seule afro-américaine de ce top 10, 10e avec 15,5 millions de dollars récoltés en 2020. À titre de comparaison, c'est l'acteur Dwayne Johnson, alias "The Rock", qui domine le classement masculin dévoilé par Forbes, avec 87,5 millions de dollars gagnés cette année.