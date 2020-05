publié le 28/05/2020 à 21:03

Alors que la France va rentrer dans la phase II de son déconfinement mardi 2 juin, où en sont ses voisins européens ?

En Allemagne, comme en Espagne ou en Italie, le déconfinement a pris cette semaine une nouvelle étape. Si les distanciations sociales sont toujours de rigueur, les restaurants, piscines et même salles de sport ont pu rouvrir à condition de respecter un protocole sanitaire strict.

Cela fait près d'un mois que les règles du confinement ont été assouplies en Allemagne, et le nombre de nouvelles infections est toujours à un faible niveau. Le pays a tout de même prolongé jusqu'au 29 juin ses règles de distanciation physique. Jusqu'à dix personnes, ou deux familles, pourront se réunir "dans des lieux publics", ont décidé le gouvernement et les 16 Etats régionaux, qui recommandent de "maintenir le nombre de personnes avec lesquelles on a des contacts aussi bas que possible".

L'Italie retrouve les bars et les salles de sports

En Italie, deuxième pays le plus endeuillé d'Europe à cause du coronavirus après le Royaume-Uni, le déconfinement, commencé il y a trois semaines, se poursuit. Une semaine après le feu vert donné à la réouverture des bars et restaurants, les piscines, salles de gym et clubs de fitness ont rouvert leur portes lundi 25 mai.

Pour éviter une deuxième vague, un protocole sanitaire a été mis en place. Dans les salles de sport, des zones doivent être délimitées autour des appareils pour assurer deux mètres de distance pendant l'activité physique et des distributeurs de gel doivent être fournis et les appareils devront être désinfectés après chaque utilisation.

Dans les piscines publiques et les parcs aquatiques, c'est un espace d'au moins 7 m² par personne qui devra être respecté dans le bassin et une distance d'au moins un mètre et demi entre les transats. Enfin, la température corporelle pourra être prise à l'entrée (mais ce n'est pas une obligation) et l'accès interdit si le thermomètre affiche 37,5° ou plus.



Le pays prévoit de faire un pas supplémentaire le 3 juin avec la levée des restrictions de déplacements entre les régions et la réouverture de ses frontières aux voyageurs européens pour permettre la reprise du tourisme, secteur capitale pour son économie.

En Espagne, les déplacements entre province toujours interdit

Les Espagnols qui ont vécu l'un des confinements les plus stricts ont eux aussi pu retrouver un peu de liberté depuis lundi 25 mai. Les parcs, les bars et les restaurants ont rouvert même à Barcelone et Madrid, villes les plus touchées par la pandémie, qui a fait près de 29.000 morts dans le pays.





Dans d'autres régions espagnoles - moins touchées et entrées lundi dans la deuxième phase du déconfinement - piscines et plages ont pu rouvrir, pas seulement pour les sportifs mais pour tous les baigneurs, comme dans les archipels des Baléares et des Canaries ou une partie de l'Andalousie. Les autorités recommandent cependant de limiter l'affluence sur les plages et d'espacer les parasols de quatre mètres.



Pour l'instant, les déplacements d'une province à l'autre restent interdits, tandis que les frontières ne rouvriront pour les touristes étrangers qu'en juillet.