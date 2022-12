Iran : Bernard Henri-Lévy visé par une tentative d'assassinat de Téhéran ?

BHL dans le collimateur de Téhéran ? C'est du moins ce qu'affirme Washington Post ce jeudi 1er décembre. Le quotidien américain assure que le philosophe français Bernard-Henri Lévy aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat à Paris, de la part du régime iranien. Ce dernier aurait ainsi offert 150.000 dollars à un narcotrafiquant iranien pour organiser la disparition de l'écrivain, très critique envers la République des Mollahs et son extrémisme religieux.

Citant des "responsables des services de renseignements américains, européens et au Moyen-Orient", le Washington Post souligne que BHL figurait parmi les cibles de la force Al-Qods, spécialisées dans les opérations spéciales iraniennes à l'étranger. Téhéran compterait en effet "intensifier ses actions pour enlever et tuer des responsables gouvernementaux, des militants et des journalistes" hors de ses frontières, selon le journal.

Ces révélations interviennent alors que l'Iran est le théâtre, depuis le 16 septembre dernier, d'un mouvement de contestation ayant déjà fait 448 morts, et déclenché par le décès d'une jeune Kurde iranienne arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs. Celle-ci lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, imposant notamment le port du voile en public.

