INVITÉE RTL - Mémoires du prince Harry : "Les réimpressions sont folles", constate la PDG de Fayard

Bagarre fraternelle, guerre en Afghanistan, détails intimes… Les mémoires du prince Harry, publiés le 10 janvier, contiennent un tas de détails explosifs concernant sa vie et la famille royale. Le succès de cet ouvrage semblait prévisible mais à ce point, "c'est du jamais vu", assure Isabelle Saporta, PDG de la maison d'édition Fayard, invitée sur RTL.

"Les réimpressions sont juste folles. On avait déjà 210.000 exemplaires qui étaient mis en place, ce qui est une mise en place énorme. On a fait à ce jour 180.000 réimpressions, ce qui est vraiment assez fou aussi", confie la directrice de la maison d'édition qui publie la version française des mémoires. "En cinq jours, on en a vendu 85.000 exemplaires, ce qui est du jamais vu chez Fayard".

"Même Barack Obama, qui était un succès incroyable, la première semaine on en avait vendu 35.000. Là, 85.000 en cinq jours, c'est formidable, c'est incroyable", ajoute-t-elle. Et cette réussite n'est pas près de s'estomper grâce aux évènements qui arrivent : "Il y aura le couronnement du roi, normalement sa venue en France, donc c'est un livre qui fera date", souligne la PDG de Fayard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info