Hamida Aman, journaliste, entrepreneuse des médias, a lancé Radio Begum en mars 2021, quelques mois avant le retour des talibans. Radio Begum émet à Kabul, dans le pays de naissance de sa fondatrice, qu'elle a quitté à l'âge de 8 ans. Hamid Amane explique sur RTL le nom qu'elle a donné à cette radio : "Begum était un titre de noblesse que l'on donnait aux femmes des maharajas pendant l'empire Moghol."



"C'est une radio faite par des femmes, pour des femmes. Elle est composée d'une quinzaine de personnes" explique la journaliste. Son objectif : "éduquer les femmes, les filles" alors que le régime islamiste réduit drastiquement l'accès des femmes à l'éducation.

C'est aussi pour Amida Aman un moyen de soutenir le moral des Afghanes : "Les femmes ne voient pas d'avenir [...] Nous assistons en direct à la dépression et à la descente aux enfers des femmes actuellement." La journaliste ajoute : "C'est terrible, elles sont de plus en plus jeunes à nous appeler. Des filles de 14 ans nous appellent et nous disent qu'elles veulent se suicider parce que c'est une malédiction d'être une femme actuellement en Afghanistan."

Les talibans laissent pour l'instant la radio émettre librement dans la capitale afghane. "C'est un miracle, on ne s'attendait pas à durer aussi longtemps" reconnaît Hamida Aman. Cela s'explique selon elle "on apporte l'éducation aux femmes, on donne des choses utiles qu'eux même ne donnent pas."

