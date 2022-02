Près de 3 jours après le début des opérations militaires russes en Ukraine, lancées par Vladimir Poutine dans le but de prendre le contrôle du pays, la journaliste spécialiste de l'Ukraine Caroline Fourest s'est dit "pas étonnée" des agissements du président russe, qu'elle qualifie de "prédateur de souveraineté".

"Cela fait près de 10 ans que l'on apprend à connaître Vladimir Poutine et ces dernières années, ça n'a été que de pire en pire. Il n'a en plus jamais caché ses propos impérialistes, ni qu'il était l'un des plus grands dangers de cette planète au point de vue politique", a-t-elle affirmé, ajoutant qu'il "considère l'Ukraine comme une colonie et qu'il n'a jamais supporté son indépendance".

La journaliste insiste sur le fait que la révolution du Maïdan de 2014, qui a vu "la marionnette de Poutine", se faire éjecter du pouvoir par le peuple, a largement contribué à cette contagion démocratique aux portes de la Russie et cela n'a fait qu'accroître la haine de ce dernier envers les Ukrainiens. "On sent qu'il a perdu toute mesure et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour réaffirmer sa domination, son empire", explique-t-elle.