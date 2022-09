INVITÉE RTL - Elizabeth II "avait un regard pétillant", raconte Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Malgré un côté "impassible" durant les cérémonies, la Reine d'Angleterre marquait davantage par "son regard très pétillant quand on la rencontrait", raconte Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, qui revient au micro de RTL sur la personnalité d'Elizabeth II, qui nous a quittés jeudi 8 septembre.

Buckingham Palace a en effet annoncé hier la mort de la Reine d'Angleterre à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne.



Adelaïde de Clermont-Tonnerre évoque "un côté assez mutin et un charme fou" qui ont notamment conquis "absolument tous les chefs d'État", quel que soient son âge et les moments de son règne. "On se rappelle notamment de cette réunion du G20 où le temps d'une photo assez ennuyeuse, elle arrive à tous (les chefs d'État) les faire éclater de rire", rappelle la directrice. "Elle avait un talent humain assez exceptionnel."

