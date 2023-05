INVITÉ RTL - Ukraine : "Il est impossible de dire comment cette guerre va se terminer", selon Michel Goya

Le régime de Kiev a assuré que les préparatifs d'une contre-offensive touchent à leur fin, dans le but de récupérer son territoire, alors que les combats avec les Russes continuent, depuis le début du conflit en Ukraine, le 24 février 2022.

Pour le colonel Michel Goya, invité de RTL, il y a aura bien une contre-offensive, car elle a été "quasiment annoncée". Mais le problème côté ukrainien va être "de leurrer sur la date et l'endroit sur lequel ils vont réellement attaquer." Malgré le fait que cette opération soit complexe, les Ukrainiens "ont beaucoup travaillé" : "Depuis des mois, des brigades travaillent, s'entraînent et se préparent (...) Il y a un gros travail, alors qu'ils sont sous pression sur le front." Mais "les défenses russes sont plus solides qu'il y a quelques mois", a jugé le colonel.

Néanmoins, dans le même temps, pour Michel Goya, les Russes ont également travaillé de leur côté : "La différence avec septembre, quand les Ukrainiens ont percé dans la province de Kharkiv, c'est que les Russes ont établi une ligne de défense très solide, ils se sont renforcés humainement (...) Si l'armée russe n'est pas capable de mener de grandes offensives, elle est capable de résister."

"Aujourd'hui, il est impossible de dire comment cette guerre va terminer", a conclu Michel Goya, "le résultat de cette opération offensive sera déterminante pour la suite de cette guerre."

