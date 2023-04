INVITÉ RTL - Olivier Dubois, journaliste et ex-otage au Sahel, raconte son "simulacre d'exécution"

Il a vécu pratiquement deux ans en tant qu'otage des jihadistes au Mali : le journaliste Olivier Dubois raconte une expérience particulièrement traumatisante. L'homme de 48 ans avait fini par être libéré le 20 mars dernier, après une tentative d'évasion et un simulacre d'exécution.

"Je commence à partir, j'ai fait cinq-six kilomètres, je n'avais plus d'eau, j'étais fatigué, se souvient-il. Je me suis dit : 'bon, je me repose, j'attends que le soleil baisse'. Et je vais être retrouvé à 11h du matin. Ils m'arrêtent, et puis là ça se passe mal : on me met un chèche sur le visage et il se passe un simulacre d'exécution".

"Je me souviens juste d'une chose en fait : j'étais content d'avoir les yeux bandés parce que je me suis dit : 'ok, je ne vois rien, et quand j'entendrai le bruit de la détonation, je serai mort'. Quelques secondes se passent et il n'y a rien, il n'y a pas de détonation qui vient. Et puis j'entends un mot qui veut dire 'tiens'. Ils me tendent quelque chose, je tends la main : c'est une gourde d'eau fraîche. Et puis là, j'éclate en sanglots".

Retrouvez le témoignage d'Olivier Dubois en intégralité dimanche 9 avril. Il sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouhafsi sur RTL dans Focus dimanche entre 12h et 13h.

