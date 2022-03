INVITÉ RTL - L'ambassadeur de France en Afghanistan raconte les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul

Une description heure par heure de la chute de Kaboul en Afghanistan le 15 août 2021. David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan publie Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, aux éditions l’Observatoire.

Invité au micro de RTL ce mercredi 16 mars, David Martinon a passé 33 mois dans la capitale. "On s'était préparé depuis très longtemps (à évacuer, ndlr), on savait que ça allait se terminer. La priorité, c'est de détruire ce qui doit être détruit à l'ambassade, détruire les communications, neutraliser les blindés et faire partir tout le monde en sécurité", explique-t-il.

Il raconte : "Quand on est à Kaboul, on est en 'mode activé', en état d'alerte permanent, en hyper vigilance. Notre réflexion est de savoir à tout moment ce que l'on doit faire. On est exposé au risque en permanence. J'ai toujours un gilet pare-balle à portée de main".

L'affaire afghane a pu provoquer la perception que les Américains changeaient de priorité David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan

Comment perçoit-il la guerre lancée par la Russie, en Ukraine. "La situation était figée depuis 2014. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de la part du leadership russe ?", demande-t-il.

"Peut-être un changement de perception. L'affaire afghane a pu provoquer, auprès du leadership politico-militaire russe, la perception que les Américains changeaient de priorité, se désengageaient et n'étaient plus là pour certains de leurs alliés", explique-t-il.