Guerre en Ukraine : aux portes de la Pologne, Lviv est devenue une ville refuge

Alors que la situation en Ukraine est très mouvante et que les combats redoublent d'intensité dans tout le pays, de nombreux civils, plus souvent des femmes et des enfants tentent de fuir le pays en voiture pour y rejoindre la Pologne. L'affluence est telle qu'un gigantesque bouchon s'est formé et un bon nombre d'entre eux sont en attente dans la ville de Lviv, aux portes de la Pologne. La commune est devenue un véritable refuge à l'ouest, où il y a actuellement plus de 24h d'attente pour passer la frontière.

Nos envoyés spéciaux sont partis de Kiev ce dimanche matin pour eux aussi rejoindre Lviv. Cette ville a accueilli près de 100.000 personnes ces derniers jours. Elle est tenue par des check point composés de civils lourdement armés et prêts à défendre leur pays.

En ville, seuls les commerces essentiels sont ouverts mais ils sont assiégés par les Ukrainiens qui tentent de se construire une réserve de nourriture et autres produits de première nécessité. Certains achètent pour donner aux militaires et engagés ukrainiens qui ont pris les armes pour faire face aux soldats russes. D'ailleurs, les hommes ne seraient plus autorisés à passer la frontière, notamment celle de la Roumanie, étant obligés de rester en raison de la mobilisation générale.