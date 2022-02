INVITÉ RTL - Crise ukrainienne : les sanctions contre la Russie sont "inefficaces" pour Nicolas Bay

Alors que l'Union européenne et les États-Unis promettent des sanctions à l'encontre de la Russie après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine, l'eurodéputé Nicolas Bay estime d'ores et déjà que ces sanctions sont "inefficaces".

"Ces sanctions seront aussi inefficaces que l'ont été les sanctions précédentes", affirme le nouveau vice-président de Reconquête!, le mouvement d'Éric Zemmour qu'il vient tout juste de rejoindre après avoir quitté le Rassemblement national. Selon lui, les précédentes mesures de rétorsion ont "abouti à ce que la Russie fasse un embargo sur nos produits alimentaires, ce qui a lourdement pénalisé l'agriculture européenne et française".

Face à lui, Bernard Guetta, eurodéputé du groupe Renaissance, défend les bénéfices de ces sanctions. Les blocages financiers visant les proches de Poutine ne sont pas "suffisants, mais sont nécessaires", assure-t-il. L'ancien journaliste précise que ces solutions sont préférables à "se lancer dans une guerre" et "face à Vladimir Poutine", les Européens ne peuvent "rester bras croisés".

"L'intérêt des nations européennes est d'avoir une relation équilibrée avec la Russie", répond Nicolas Bay. Pour répondre à Moscou, le député européen propose de "prendre l'engagement que les pays limitrophes de la Russie n'entrent pas dans l'Otan" et "faire respecter par l'Ukraine les accords de Minsk".