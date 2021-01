publié le 08/01/2021 à 07:06

24 heures après l'invasion du Capitole par ses militants les plus convaincus, Donald Trump a mis en ligne un discours où il condamne ces violences. C'est un discours de renoncement, il admet qu'il y aura un nouveau président. Il a fallu attendre deux mois pour qu'il accepte enfin sa défaite.

Politiquement il donne quand même rendez-vous, il a l'air plutôt calme. "Être président a été l'honneur de ma vie", a-t-il déclaré. Il a condamné les auteurs de l'assaut du Capitole, se disant scandalisé. Une partie de sa base va être déçue. Les supporters les plus durs "paieront pour ce qu'ils ont fait", disait-il.

Il a peut-être peur d'être révoqué même s'il doit quitter la Maison-Blanche dans quelques jours. La peur de la section 4 du 25e amendement qui stipule l'incapacité physique ou psychique du président à exercer son pouvoir. La demande doit être faite par la majorité des membres du cabinet et transmise à la chambre du Sénat et c'est le vice-président qui assure l'intérim dans ce cas-là. Ils pourraient dire que l'assaut contre le capitole représentait une insurrection contre les États-Unis initiée par le président. Mike Pence deviendrait président jusqu'au 20 janvier.

Certains estiment que le président est devenu trop imprévisible. Sinon, il y aurait la procédure d'impeachment, plus connue mais il faudrait passer par les deux chambres et Joe Biden n'est pas forcément favorable à cette procédure. Le président élu veut sans doute apaiser la situation et faire souffler les Américains.