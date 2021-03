Interview de Meghan et Harry : quelle est la position de Boris Johnson ?

publié le 09/03/2021 à 01:16

Les réactions se multiplient après l'interview événement de Meghan Markle et du prince Harry. Lundi 8 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé "sa plus grande admiration" pour la reine Elizabeth II, refusant de commenter davantage les confidences du couple à la télévision américaine, très dures pour la monarchie.

"J'ai toujours eu la plus grande admiration pour la reine et le rôle unificateur qu'elle joue dans notre pays et dans tout le Commonwealth", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a ajouté : "Je ne commente pas les affaires de la famille royale et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui".

Au cours de cette interview avec la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey, diffusée dimanche 7 mars sur la chaîne CBS, Meghan et Harry ont multiplié les révélations sur leurs relations avec l'institution. La jeune femme a notamment fait part d'allusions racistes formulées contre elle et le fils du couple, Archie. "Il ne m'a pas dit de qui il s'agissait mais il voulait bien que je sache que ni sa grand-mère ni son grand-père n'avait tenu ce genre de propos" a de son côté commenté Oprah Winfrey.