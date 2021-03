Interview de Meghan et Harry : le prince Albert de Monaco critique un "étalage public"

publié le 26/03/2021 à 21:34

Le prince Albert II de Monaco a fait part ce vendredi 26 mars de ses réserves quant à l'entretien accordé à Oprah Winfrey au début du mois par Meghan et Harry, dans lequel ils sont revenus sur leur départ du Royaume-Uni qui a ébranlé la famille royale.

Albert II de Monaco a donné son avis sur cette interview, comme le relate BFM. "Je pense que ce genre d'étalage public de mécontentement - c'est le moins que l'on puisse dire - ce genre de conversations, devraient se tenir dans l'intimité de la famille", déclare le prince Albert dans une interview à la BBC. "Il n'y a pas besoin de les divulguer dans la sphère publique de cette manière. Cela m'a un petit peu dérangé."

"Je peux comprendre les pressions qu'ils ont ressenties", a ajouté le prince Albert, "mais je trouve que ce n'était pas la manière la plus appropriée pour permettre d'avoir ces discussions." Et de souhaiter "le meilleur" au prince Harry : "J'espère qu'il aura le discernement et la sagesse nécessaires pour prendre les bonnes décisions", a-t-il déclaré.