Pyrénées-Atlantiques : une chienne sauvée de justesse d'un lave-linge en marche

publié le 12/12/2020 à 18:04

Nouveau cas de maltraitance animale à Pau. Une jeune chienne âgée de deux ans a été enfermée dans une machine à laver par le compagnon de sa maîtresse. Celui-ci a ensuite mis le lave-linge en route. L'animal a pu être secouru par les forces de l'ordre, qui ont été prévenues par les pompiers.

Louna, une jeune Jack Russell croisée Westie, avait déjà avalé beaucoup d'eau lorsqu'elle a été extraite de l'appareil, rapporte Paris Match. "Elle saignait du museau et avait des rougeurs sur le dessus de la tête", a raconté sa maîtresse à la fondation 30 millions d'amis. La vétérinaire Agnès Caillard a quant à elle fait état d'un animal "arrivé choqué, en hypothermie, avec un œdème pulmonaire, plusieurs traces d’hématomes et ecchymoses sur tout le corps et des ulcères cornéens".

Selon sa maîtresse, "Louna va mieux mais elle garde des séquelles". Une plainte pour sévices graves et actes de cruauté a été déposée. Les Fondations 30 millions d’amis et Brigitte Bardot ont annoncé qu'elles se constituaient partie civile dans cette affaire.