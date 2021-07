Inde : 18 ouvriers tués dans une collision sur l'autoroute

Une autoroute à New Dehli, en Inde

Les routes indiennes ont fait de nouvelles victimes ce mercredi 28 juillet. Au nord de l'Inde, 18 ouvriers qui dormaient sur l'autoroute, après que leur autocar est tombé en panne, ont perdu la vie lors d'une collision avec un camion, a annoncé la police.

Les victimes étaient descendues de l'autocar après la rupture de l'arbre de transmission et dormaient à côté du véhicule, lorsqu'un camion l'a percuté par l'arrière. Au moins 19 autres personnes ont été blessées dans ce drame survenu dans l'État d'Uttar Pradesh, a déclaré à la presse un responsable de la police locale. La plupart des ouvriers rentraient chez eux dans l'État du Bihar, après la fin de leur contrat de travail.

"L'administration du district et la police ont ouvert une enquête et nous veillons à ce que les blessés reçoivent le meilleur traitement médical disponible", a déclaré Satya Narayan Sabat, un responsable de la police. Le vaste réseau routier de l'Inde est mal entretenu et connu pour ses dangers. Environ 150.000 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route dans le pays, selon les chiffres officiels.