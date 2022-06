Incidents au Stade de France : à Liverpool, on ne digère pas les propos de Darmanin

Côté britannique, la polémique autour des faux-billets lors de Liverpool-Real ne faiblit pas. Le président du club anglais réclame des excuses au ministre de l'Intérieur français et les supporters anglais présents samedi au Stade de France ne décolèrent pas.

Peter Hooton, responsable d'un groupe de fans de Liverpool, se dit "traumatisé" parce qu'il a vécu lors de la finale de la Champions League, et réfute le rôle des faux-billets dans le fiasco. "C'est un mensonge ! Dans la file d'attente où j'étais, il y avait des journalistes sportifs et des invités. Devant moi, un homme a scanné son billet cinq fois et ce n'est pas passé. Est-ce que cela veut dire que c'est un faux-ticket ?", s'interroge l'Anglais.

Peter a lancé une enquête auprès des supporters de son groupe "Spirit of Shankly", et il n'a jamais eu autant de retours après un match. "J'ai reçu des milliers de témoignages et tout le monde raconte la même histoire : scène chaotique, manque d'organisation et de policiers. Le problème avec le mensonge des autorités, c'est que tout le monde a un téléphone et tout a été filmé. Si la police s'excuse et avoue s'être mal organisée alors nous accepterons", explique-t-il.

Certains fans qui n'ont pas pu accéder au stade demandent aussi des compensations financières. Toutes ces plaintes seront envoyées au club de Liverpool pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Côté judiciaire, six hommes seront jugés ce mardi 31 mai en comparution immédiate à Bobigny, pour des vols commis samedi aux abords du stade.

