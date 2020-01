publié le 08/01/2020 à 16:30

Lancée le 2 janvier, la cagnotte collecte déjà plus de 28 millions d'euros de dons grâce à la participation de plus d'1 million d'internautes du monde entier. "C'est incroyable" a salué Celeste Barber.

Les fonds seront reversés au Trustee for FWN Rural Fire Service and Brigades Donations Fund, l'organisation gérant les dons caritatifs qui soutiennent les brigades de pompiers volontaires opérant dans les zones rurales de la Nouvelle-Galles du Sud. Ces dons sont, selon les informations officielles concernant l'organisation, généralement utilisés afin d'acheter de nouveaux équipements.

L'australienne de 37 ans a ainsi apporté un réel coup de pouce à l'organisation caritative avec ce don colossal. Sur l'année 2018 ces pompiers n'avaient selon Euronews reçu "que" 786.000 dollars australiens (500.000 euros environ). Celeste Barber a lancé un appel "aux millionnaires" dans une vidéo postée dans sa storie Instagram.

" Si les milliardaires pouvaient nous filer leur version de 10 dollars, qui doit être genre 1 million d'euros, ce serait génial. Et maintenant écoutez moi les millionnaires, ça va ? Si vous ne savez pas où faire un don, swip up, j'ai simplifié le truc pour vous, ou votre assistante, ou l'assistante de votre assistante. Nous avons besoin d'aide (assistance en anglais)" Un message rempli d'humour comme à son habitude qui visiblement, à porté ses fruits.

"La dame la plus drôle d'Instagram"

Née en Australie en 1982, Celeste Barber grandit à Sydney. Lorsqu'elle est enfant, elle est diagnostiquée hyperactive. L'actrice obtient son premier rôle dans All Saints, une série médicale en 1998. Et c'est un de ses partenaires à l'écran, Mark Priestley qui lui donne l'idée de se tourner vers l'humour.

En 2009 elle rencontre celui qui deviendra son mari et père de ses deux enfants, Api Robin, qu'elle surnome #HotHusband sur Instagram. Et c'est en janvier 2015 qu'elle déchaîne le réseau social et commence à poster photos et vidéos où elle parodie les attitudes très stéréotypées de gens riches, beaux et célèbres. Sur son compte, l'actrice compte à ce jour plus de 6,5 millions d’abonnés et devient ainsi presque aussi célèbre que les personnalités qu'elle parodie.

Bien qu'à l'origine ce n'était pas son but, Celeste Barber a lancé un mouvement d'acceptation de soi sur les réseaux sociaux grâce à ses photos décomplexées. "Au début, je ne l'ai pas pensé comme un truc body positive, un truc genre "vasy meuf", c'était plutôt "c'est comme ça que les stars sortent des piscines" et moi j'étais là "Non, quand tu sors d'une piscine, c'est comme ça". confie-t-elle au Guardian en juin 2017.



Une formule qui fonctionne puisque Celeste Barber reçoit en 2017 le WhoHaha award de la "dame la plus drôle d'Instagram". Et question inspiration l'humoriste se confie à Vogue et avoue qu'elle l'a trouve dans "quelques verres de vin, un plan de travail de cuisine et un téléphone".