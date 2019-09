publié le 06/09/2019 à 05:35

Camille Dusseaux a 27 ans, elle est géologue à l'université de Plymouth en Angleterre. Avec ses collègues, elle a ramassé des cailloux de granit sur la côte bretonne, à Quiberon et Guérande. Des cailloux dans lesquels elle a trouvé emprisonnées des gouttes de pluie.

Ce n'est plus de l’eau humide, mais de l'eau cristallisée dont il ne reste que les particules chimiques. Et en étudiant leur composition, elle a réussi à savoir que cette pluie était tombée il y a 300 millions d'années (c'est un peu le même principe de datation qu'avec le carbone 14). Et grâce à ces gouttes de pluie, elle en a déduit que la Bretagne était à l'époque une montagne aussi haute que les Alpes.

Alors comment tirer une telle conclusion a partir d'une goutte de pluie ? C'est simple : la composition de la pluie dépend de l’altitude. Et la pluie qu'elle a retrouvée en Bretagne ressemble comme deux gouttes d'eau (justement) à celles qui tombent au sommet du Mont-Blanc aujourd'hui. Donc, il y a 300 millions d'années, il pleuvait en Bretagne sur une montagne de 4.000 mètres. Montagne qui, avec le temps, s'est érodée.

Autre découverte passionnante : la Bretagne avait un climat équatorial. Il y avait de la mousson, car ces gouttes d'eau ressemblent aussi à celles qui tombent aujourd'hui vers l'Équateur. À une époque, la Bretagne était à la latitude de l'Équateur, avant que la plaque continentale ne remonte. Voilà comment des scientifiques parviennent à reconstituer l'histoire de notre climat.