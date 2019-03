Il n'existe plus que 10 marsouins du Pacifique dans le monde

publié le 22/03/2019 à 16:34

10, c'est le triste nombre de marsouins du Pacifique, aussi appelés "vaquita", qu'il reste dans le monde. L'animal détient aujourd'hui deux records, dont l'un bien triste. Il est le plus petit cétacé du monde mais aussi le mammifère marin le plus menacé d'extinction de la planète.



D'après un rapport du Comité international pour la sauvegarde de la vaquita (CIRVA), les marsouins du Pacifique ont vu leur population décliner de 98% depuis 2011, et être divisée par deux rien qu'en 2018. Le Comité estime qu'il reste une dizaine d'individus, au maximum 22 et au minimum 6 dans une zone très restreinte du Golfe de Californie (Mexique), leur habitat historique. Ils étaient 600 en 1997.

Il y a quelques jours, l’organisation environnementale Sea Sheperd avait découvert une carcasse de vaquita en état de décomposition avancée prise dans un filet. Telle est la cause principale de leur disparition progressive. Les marsouins du Pacifique sont tués par les filets maillants utilisés pour pêcher illégalement le totoaba, un poisson également classé en danger critique d'extinction et proie d'un trafic vers la Chine.

Photo d'un marsouin, retrouvé mort, prise par l'Organisation environnementale Sea Sheperd le 14 mars 2019

Il reste encore un espoir de les sauver

Entre janvier et mai 2018, 400 filets ont été découverts dans le nord du Golfe de Californie, dont une partie à l'intérieur du refuge des vaquitas. Le CIRVA presse le gouvernement mexicain à se montrer intraitable contre les trafiquants du totoaba et rappelle que les marsouins du Pacifique peuvent encore être sauvés. Selon le Comité, les individus restants sont en bonne santé et continuent à se reproduire.