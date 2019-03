Comment favoriser l'accès à l'eau potable des populations démunies ?

publié le 22/03/2019 à 05:21

On est au 21e siècle et 2 milliards de personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable. Il y a également 4,5 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées à un service d'assainissement. Elles ont les toilettes devant la maison et leur contenu va directement dans l'eau de la rivière que les mêmes personnes boivent. Les maladies liées à l'eau insalubre tuent chaque jour 700 enfants.



L'ONU a fixé un objectif : en 2030, tout le monde doit avoir accès a l'eau potable et à l'assainissement. Pour cela, selon la banque mondiale, il faudrait multiplier par 3 les budgets actuels. Il faudrait 100 milliards d'euros par an pour construire des réseaux, des égouts. L'enjeu est d'éviter des morts.



De plus, quand il n'y a pas d'eau a la maison, il faut marcher parfois 3 heures par jour pour aller en chercher, 8 fois sur 10 ce sont des jeunes femmes qui y vont. Pendant ce temps-là, elles ne sont pas a l'école. Mais que peut-on faire de chez nous pour changer cela ?

Il y a un moyen : réfléchir quand on fait ses courses. Un site calcule l'empreinte eau des produits qu'on achète en grande surface, tous les jours. Et vous comprendrez pourquoi acheter haricots du Kenya est une aberration : les plans sont irrigués alors que les villages autour manquent d'eau. Autre exemple : pour produire le coton d'un jean au Burkina Faso, il faut 8.000 litres d'eau. C'est comme si vous laissiez ouvert le robinet de votre douche pendant 24 heures.