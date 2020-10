Hydrogène : comment ce Français veut conquérir le monde avec sa voiture écolo

et Marie Zafimehy

publié le 01/10/2020 à 14:50

Il a 29 ans et il rêve de conquérir le monde avec sa voiture à hydrogène. On compare déjà Olivier Lombard à Elon Musk, version française. L'ancien vainqueur des 24h du Mans a de l'ambition : faire des voitures écolo et haut de gamme sous la marque Hopium.

L'hydrogène est une filière d'avenir dans laquelle le gouvernement a décidé d'investir des milliards dans le cadre du plan de relance annoncé le mois dernier. Et pour construire ses véhicules conçus et fabriqués dans l'Hexagone, cet ancien pilote de course s'est entouré d'une dizaine de chercheurs chevronnés ayant fait leurs armes chez Porsche ou Tesla.

Son premier modèle baptisé la Machina promet 500 chevaux sous le capot et une autonomie record. "C'est à peu près 1.000 kilomètres d'autonomie, l'équivalent d'un Paris-Marseille sans faire le plein avec un temps de recharge de trois minutes", explique Olivier Lombard. Et en ne rejetant que la vapeur d'eau.

> La Machina est la voiture à hydrogène imaginée par Olivier Lombard. Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : HOPIUM | Date : 01/10/2020

L'idée, comme Tesla, est de d'abord créer des voitures haut-de-gamme avec un équipement futuriste. "Des services de streamings vidéos, de streaming musicaux, énumère Olivier Lombard. Si vous avez besoin de faire des vidéos-conférence depuis votre véhicule, c'est tout ce genre de confort et de facilité d'utilisation qui va être vraiment à portée de main dans votre véhicule".

Sans l'aide de grands constructeurs, Olivier Lombard a déjà levé suffisamment de fond pour lancer sa propre marque et un prototype dès l'an prochain pour une commercialisation d'ici cinq ans.