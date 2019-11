publié le 16/11/2019 à 17:23

Des soldats chinois ont effectué ce qui est une rare sortie publique samedi 16 novembre à Hong Kong. Ils ont procédé au nettoyage des rues après une semaine de manifestations menées par les pro-démocratie.

C'est la presse qui a fait état de cette opération avant que l'armée ne confirme cette information sur le réseau social Weibo : "Des soldats de l'Armée populaire de libération (APL) ont aidé des habitants à dégager les voies et ont été applaudis par les riverains". Depuis 1997 et le retour de Hong Kong dans le giron chinois, l'APL a établi une garnison dans le territoire autonome.

La mobilisation à Hong Kong a pris un nouveau tournant cette semaine, avec le lancement d'une opération de blocage des transports et de vandalisme.

Le gouvernement central à Pékin et le ministère chinois de la Défense ont plusieurs fois rappelé que l'APL avait le droit d'intervenir à Hong Kong pour y rétablir l'ordre. Mais l'APL s'est concentrée sur le mobilier urbain, avec un grand nombre d'hommes vêtus de shorts noirs et de t-shirts kakis vus en train de courir, de réparer des barrières et de charger des seaux de débris et de briques, avant de verser le tout dans des bennes à ordures. L'opération, parfaitement organisée, a duré moins d'une heure.

De nombreuses personnes sont sorties dans les rues afin d'applaudir l'initiative.