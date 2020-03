Harvey Weinstein se présente en victime de #Metoo : "Je suis le premier exemple"

et AFP

Ce mercredi 11 mars, l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle. Il a été condamné à 23 ans de prison, une peine lourde si l'on prend en compte l'âge du condamné : 67 ans. S'exprimant pour la première fois depuis le début de son procès, Harvey Weinstein s'est présenté comme victime du mouvement #Metoo.



"J'étais le premier exemple et maintenant, il y a des milliers d'hommes accusé, a déclaré le coupable. Je suis inquiet pour ce pays." Selon le correspondant de RTL aux États-Unis, Harvey Weinstein a aussi parlé de l’Amérique "en crise", a évoqué le communisme, le 11-Septembre et l’ouragan Sandy.

Lors de cette allocution d'une dizaine de minutes, le prévenu a évoqué ses enfants de 6 et 9 ans. "Il se pourrait que je ne revoie jamais mes enfants", a-t-il expliqué.

