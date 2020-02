Harvey Weinstein hospitalisé pour des douleurs à la poitrine après son jugement

publié le 25/02/2020 à 12:30

C'est un nouveau rebondissement dans le procès Weinstein. Après l'annonce du verdict le 24 février 2020, où l'ancien magnat d'Hollywood a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, il n'a pas été transféré à la prison de Rikers Island.

En effet, comme le rapporte le média américain Variety, Harvey Weinstein a été hospitalisé à Manhattan pour "des douleurs à la poitrine et des palpitations au cœur", selon son avocat. Cet hôpital de Bellevue est connu pour son unité de soins psychiatriques et pour accueillir des détenus. Son avocat Donna Rotunno a expliqué ensuite au média américain CNN qu'Harvey Weinstein est "OK".

Il sera transféré à la prison de Rikers Island après la fin de son hospitalisation, dont on ignore encore la durée. La peine d'Harvey Weinstein sera connue le 11 mars prochain. L'ex-magnat âgé de 67 ans est passible de 25 ans de prison au maximum, mais ne risque pas la perpétuité, car le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement "prédateur", qui aurait pu lui valoir la prison à vie.