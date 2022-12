Royaume-Uni : la première carte de Noël du roi Charles III dévoilée

La mort de la reine Élisabeth II n'a pas effacé la tradition. Sur les réseaux sociaux de la famille royale, le nouveau souverain Charles III et son épouse Camila ont révélé, dimanche 11 décembre, la traditionnelle carte de vœux pour la fin de l'année 2022. Une grande première pour le couple royal depuis son accession au trône.



"Wishing you a very Happy Christmas and New Year" (en français : "Nous vous souhaitons un joyeux Noël et Nouvel An"), écrivent le roi Charles III et la reine consort Camila sur la page de gauche. Une photo du couple est visible sur l'autre page. C'est un portrait extrêmement symbolique qui a été choisi par Buckingham.

Ce cliché du photographe Samir Hussein est issu d'un déplacement des époux en Écosse à l'occasion des Braemar Games. La photographie a été prise au début du mois de septembre, soit quelques jours avant le décès de la reine Élisabeth, survenu le 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral.

Dans les prochains jours, le roi Charles III se prêtera à une autre coutume liée à Noël. Le 24 décembre prochain, le nouveau souverain s'adressera aux pays du Commonwealth à l'occasion du "Royal Christmas Message". Le fils aîné de la reine Élisabeth sera officiellement couronné le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres.

