Énergie : une boulangerie anglaise propose à ses clients de cuire leur gâteau de Noël dans son four

A Guisborough, au nord de l'Angleterre, un ancien chef étoilé a posé ses valises dans une petite boulangerie artisanale. Après avoir cuisiné pour des hôtels de luxe et même la famille royale britannique, Ed Hamilton-Trewhitt a décidé à 55 ans de faire pain et gâteaux à moindre prix.

Guisborough est une ville de moins de 17.000 habitants, dans la région d’origine d'Ed Hamilton-Trewhitt. Son motto : "Everybody deserves a treat", tout le monde a le droit à une douceur, à être un peu gâté.

Les prix défient toute concurrence : on peut y trouver d'énormes scones pour moins d'une livre sterling. Mais Ed Hamilton-Trewhitt s’est rendu compte qu’à Noël, même ces prix imbattables pour de bons produits ne suffisaient pas.

La crise énergétique frappe très durement le Royaume-Uni et une de ses clientes lui a confié ne pas avoir les moyens de cuire son habituel gâteau de Noël, le Christmas cake, un gâteau dense aux fruits confits qui nécessite une cuisson longue, entre quatre et six heures au four.

“Ça a touché une corde sensible en moi”, explique le boulanger au Washington Post, qui a décidé de proposer à qui le souhaite de cuire son gâteau de Noël dans son four. Il suffit de déposer le moule avec le gâteau à cuire dedans, le vendredi et le lundi, on peut venir le récupérer.

“C’est ce qu’on faisait autrefois”, explique le boulanger, qui s’est inspiré des fours communautaires du Moyen-Âge. Il propose même de les livrer le lundi chez le client.

Ce n’est pas sa première initiative pour aider les plus précaires pendant cette période de grand froid. En octobre, Ed Hamilton-Trewhitt a ouvert au-dessus de sa boulangerie une salle où tous peuvent venir se réchauffer gratuitement.

La personne n’est pas obligée d’être un client de la boulangerie ni même d’y avoir

déjà mis les pieds auparavant ! Le boulanger Ed Hamilton-Trewhitt

Et la salle ressemble à un joli salon de thé, avec canapé et fauteuils à fleurs et meubles anciens en bois. Et bien sûr, un endroit où se faire un thé !

