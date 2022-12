Famille royale : découvrez la photo choisie par Kate et William pour leur carte de Noël

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, avec leurs parents le prince William et la princesse Kate, à Londres le 5 juin 2022

Après Charles III et la reine consort Camila, c'est au tour du prince et la princesse de Galles, Kate et William, de lever le voile sur leur célèbre carte de vœux pour Noël. Le couple a publié sur son compte Instagram la photo de famille qui y figurera.

Celle-ci a été prise par Matt Porteous, le photographe officiel de la famille royale, dans le Norfolk. Le prince William et son épouse, Kate, apparaissent main dans la main avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, au beau milieu d'un parc.

Sur son site Internet, la BBC se veut critique quant aux choix des tenues de la famille royale. "Les enfants portent des hauts à manches courtes et des shorts tandis que leurs parents sont habillés avec désinvolture en jeans et baskets", écrivent-ils. Un choix qui semble pourtant très apprécié des Internautes, qui ont été plus d'1,5 million à "aimer" la photographie.

L'an passé, le couple princier avait opté pour une photo de famille prise en Jordanie.

